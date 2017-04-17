Эксперты: этилмеркаптан могли слить в канализацию или ливнёвку Омска

Свои предположения сегодня в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" озвучили руководители общественной организации "Зелёный патруль". Волонтёры работали по заявкам омичей о неприятном запахе, выезжали на места, брали пробы воздуха и проводили анализы на содержание вредных веществ. Организация получила 71 звонок от жителей Кировского, Центрального и Советского округов, а также пригорода Омска.

- По нашим данным, авария была гораздо раньше, чем омичи почувствовали запах, - сообщил директор природоохранных программ "Зелёного патруля" Роман Пукалов. - Первые замеры были сделаны в деревне Приветное Омского района, прибором зафиксирована 400-кратная концентрация этилмеркаптана без углевдородов - метана, пропана, бутана и др. Информация была передана органам следствия. Скорее всего, залповый выброс этилмеркаптана случился в ночь с 7 на 8 марта. Первыми запах почувствовали жители посёлка Берегового, затем он распространился до Ключей и Харино. 10 марта облако этилмеркаптана накрыло Омск. Мы, в отличие от следователей, предполагаем, что это был не чистый этилмеркаптан.

Роман Пукалов

Общественники озвучили несколько предположений по поводу источника выбросов. Они не исключают, что это могли быть несанкционированные сливы жидкого газа в канализацию или ливнёвку. Под подозрение попали газораспределительные станции в пригородах Омска, предприятия группы компаний "Титан" и "ОмскГоргаз". На буферных прудах омского нефтезавода, где различные вещества накапливаются более 50 лет, этилмеркаптана не нашли.

Поиск источника выбросов усложняется из-за того, что расследование началось спустя несколько дней после аварии, а государственные пункты наблюдения за воздухом плохо оснащены.

- Мы привыкли к тому, что в регионах встречается сращение власти, бизнес-элит и контролирующих органов, и в итоге всё ограничивается отписками. Но если так сложится в Омске, мы будем обращаться в федеральные контролирующие органы с жалобами на местные органы, которые пассивно реагируют на заявки граждан, - подчеркнул председатель правления "Зелёного патруля", член общественного совета Росприроднадзора РФ Андрей Нагибин. - При этом в Омской области много других проблем, которыми нужно заниматься: "левое" топливо из Казахстана, катастрофа с полигонами. По закону никуда нельзя сбрасывать твёрдые бытовые отходы. Но мусор появляется каждый час, и куда его девать, если нет ни одного лицензированного полигона?

Андрей Нагибин

Добавим, что выбросы этилмеркаптана происходили и в других городах России, но до уголовного разбирательства дошли только в Омске. Например, в Перми полгода искали источник загрязнения. Там выяснилось, что жидкий этилмеркаптан вылил в ливневую канализацию водитель цистерны. Он был оштрафован.

Массовые жалобы омичей на неприятный запах газа поступали 9-10 марта. Специалисты установили, что 400-кратное превышение нормы выбросов этилмеркаптана было допущено одним из предприятий в северной промышленной зоне Омска. Виновник выбросов всё ещё не определён.

Фото: Илья Петров