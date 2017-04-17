Пострадавшая во время урагана омичка отсудила 403 тысячи рублей

Инцидент произошёл во время апрельского урагана в 2014 году. На проходившую по улице Машиностроительной омичку упала часть крыши здания аптеки. От удара женщина упала и потеряла сознание. Впоследствии врачи диагностировали у пострадавшей травмы, повлёкшие тяжкий вред здоровью. Омичка была вынуждена пройти длительный курс лечения, по завершении которого она подала в суд на владельцев аптеки, потребовав компенсировать ей моральный вред и расходы на юристов. Омские прокуроры поддержали иск пострадавшей.

- В судебном заседании прокуратура Ленинского округа дала положительное заключение об обоснованности и подлежащих удовлетворению требований истицы, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Ленинский районный суд в итоге частично удовлетворил иск омички, постановил взыскать с владельцев аптеки компенсацию 403 тыс. руб. в пользу пострадавшей. Решение суда уже вступило в законную силу.