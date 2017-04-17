Пострадавшая во время урагана омичка отсудила 403 тысячи рублей
Общество  •  17 апреля 2017, 10:44, последнее обновление 17 апреля 2017, 10:45  •  печать

Пострадавшая во время урагана омичка отсудила 403 тысячи рублей

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На женщину упала сорванная ветром крыша аптеки, что повлекло тяжкий вред здоровью. 

Инцидент произошёл во время апрельского урагана в 2014 году. На проходившую по улице Машиностроительной омичку упала часть крыши здания аптеки. От удара женщина упала и потеряла сознание. Впоследствии врачи диагностировали у пострадавшей травмы, повлёкшие тяжкий вред здоровью. Омичка была вынуждена пройти длительный курс лечения, по завершении которого она подала в суд на владельцев аптеки, потребовав компенсировать ей моральный вред и расходы на юристов. Омские прокуроры поддержали иск пострадавшей.

- В судебном заседании прокуратура Ленинского округа дала положительное заключение об обоснованности и подлежащих удовлетворению требований истицы, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Ленинский районный суд в итоге частично удовлетворил иск омички, постановил взыскать с владельцев аптеки компенсацию 403 тыс. руб. в пользу пострадавшей. Решение суда уже вступило в законную силу.

Теги  •  #аптека #крыша #прокуратура #суд #ураган #шторм

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Комментарии
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Николай Каринин  •  17 апреля 2017, 11:04

Вроде как владельцы аптеки ни в чем не виноваты, но и со стихии деньги не востребовать.

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