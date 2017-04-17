Суд обязал омских чиновников провести диагностику моста имени 60-летия ВЛКСМ
Общество  •  17 апреля 2017, 10:33  •  печать

Суд обязал омских чиновников провести диагностику моста имени 60-летия ВЛКСМ

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Элементы моста существенно изношены и нуждаются в ремонте. Необходимо провести специальное обследование, которое собственник - администрация Омска - до сих пор не сделало.

Как сообщает областная прокуратура, по иску надзорного ведомства суд обязал муниципалитет провести специальное обследование (диагностику) моста имени 60-летия ВЛКСМ. В суд прокуратуре пришлось обращаться после проведённой проверки. Она показала, что администрация Омска, являющаяся собственником расположенных на территории города мостов, в том числе имени 60-летия ВЛКСМ, надлежащим образом не исполняет функции в сфере дорожной деятельности и содержания муниципального имущества.

Элементы моста имеют существенный износ и нуждаются в ремонте. Чтобы определиться с объёмом работ, нужно провести специальное обследование, чего до настоящего времени городские чиновники не сделали. За них это сделал суд. По его решению, мэрия в срок до 31 октября 2018 года обязана провести всю необходимую диагностику. Но решение в силу пока не вступило.

Теги  •  #мост имени 60-летия ВЛКСМ #прокуратура #ремонт

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