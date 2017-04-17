В Омске в Родительский день автобусы выйдут на специальные маршруты

К городским кладбищам 22, 23 и 25 апреля будет организовано движение специальных автобусных маршрутов. В сам родительский день общественный транспорт будет ходить с восьми часов утра до восьми часов вечера.

Как сообщили в городском департаменте транспорта, 22, 23 и 25 апреля к городским кладбищам будет организовано движение специальных автобусных маршрутов. 22 и 23 апреля они будут работать с 08:00 до 19:00, 25 апреля - с 08:00 до 20:00.

В автобусах специальных маршрутов омичи смогут доехать до Ново-Кировского, Ново-Южного, Северо-Восточного, Западного, Юго-Восточного кладбищ и кладбища в посёлке Черемуховском. Автобусы будут снабжены соответствующими табличками. На этих маршрутах сохраняется действие проездных билетов, а также льготы и оплата проезда, как и на городских муниципальных маршрутах.

Кладбища Старо-Восточное, Ново-Еврейское, Ново-Восточное, Мусульманское будут обслуживаться 36 автобусами среднего и большого классов маршрута № 22 (ул. Бархатовой - МСЧ-9 (ул. Индустриальная) и 143 автобусами малого класса маршрутов № 19 (ТЭЦ-5 - посёлок Магистральный), № 222 (МСЧ-9 - онкодиспансер), № 399 (СНТ "Фантазия" - оптовый рынок (Черлакский тракт), № 470 (Посёлок Чкаловский - ул. И. Н. Багнюка).

Кладбище в микрорайоне "Осташково" будет обслуживаться восьмью автобусами большого класса маршрута № 119 (Посёлок Чкаловский - микрорайон "Осташково") и четырьмя автобусами большого класса маршрута № 13 (Посёлок Чкаловский - микрорайон "Осташково"). Всего на специальные маршруты выйдет 201 автобус.