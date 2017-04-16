На одной из омских улиц под землю провалился мусоровоз
Общество  •  16 апреля 2017, 10:39, последнее обновление 16 апреля 2017, 12:07  •  печать

На одной из омских улиц под землю провалился мусоровоз

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ЧП произошло ночью в районе ул. 2-я Любинская. Ранее, по сообщению очевидцев, здесь велись ремонтные работы.

Как сообщают очевидцы в паблике "Аварийный Омск", сегодня ночью в районе дома 13 по ул. 2-я Любинская под землю провалился "КамАЗ". Некоторое время назад на участке этой дороги просел асфальт, а минувшей ночью он провалился вовсе. Видимо, мусоровоз и попал в эту опасную ловушку. Не так давно здесь также велись дорожные работы.

 

В комментариях к посту омичи сочувствуют водителю, горько замечая: такими темпами скоро город уйдет под землю.

Теги  •  #дороги #ДТП #КамАЗ #фото

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Комментарии
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Лариса Савельева  •  16 апреля 2017, 13:00

Весення вода скорее всего размыла подложку под асфальтом. Хорошо что такая махина попалась и не провалилась полностью, сегодня подъёмная техника хорошая, вытащат.

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Виктория Витрекова  •  16 апреля 2017, 12:38

В этой истории утешает лишь то, что люди не пострадали. мусоровоз вытащить из ямы нелегко, но подъемный кран с эти справится. С ужасом думаю, что бы могло быть, если бы в яму провалилась легковушка. Хорошо, что все обошлось без жертв. Ответственные за такое безобразие на дорогах должны быть привлечены к ответственности и не только дисциплинарной.

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Марина  •  16 апреля 2017, 13:55

Это случайность, что провалился мусоровоз. Могло быть гораздо хуже. Нужно привлекать к ответственности за состояние дорог и некачественный ремонт.

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Любаша Якова  •  16 апреля 2017, 11:34

Дорожники виноваты, а вот водилу реально жалко. Среди ночи провалиться в яму это жесть.

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Светлана Владимирова  •  16 апреля 2017, 11:03

Как такую махину вытаскивали из ямы? Да, наши дорожники как всегда подвели.

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