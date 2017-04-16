На одной из омских улиц под землю провалился мусоровоз

Как сообщают очевидцы в паблике "Аварийный Омск", сегодня ночью в районе дома 13 по ул. 2-я Любинская под землю провалился "КамАЗ". Некоторое время назад на участке этой дороги просел асфальт, а минувшей ночью он провалился вовсе. Видимо, мусоровоз и попал в эту опасную ловушку. Не так давно здесь также велись дорожные работы.

В комментариях к посту омичи сочувствуют водителю, горько замечая: такими темпами скоро город уйдет под землю.