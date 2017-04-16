На одной из омских улиц под землю провалился мусоровоз

Как сообщают очевидцы в паблике "Аварийный Омск", сегодня ночью в районе дома 13 по ул. 2-я Любинская под землю провалился "КамАЗ". Некоторое время назад на участке этой дороги просел асфальт, а минувшей ночью он провалился вовсе. Видимо, мусоровоз и попал в эту опасную ловушку. Не так давно здесь также велись дорожные работы.
В комментариях к посту омичи сочувствуют водителю, горько замечая: такими темпами скоро город уйдет под землю.
Весення вода скорее всего размыла подложку под асфальтом. Хорошо что такая махина попалась и не провалилась полностью, сегодня подъёмная техника хорошая, вытащат.
В этой истории утешает лишь то, что люди не пострадали. мусоровоз вытащить из ямы нелегко, но подъемный кран с эти справится. С ужасом думаю, что бы могло быть, если бы в яму провалилась легковушка. Хорошо, что все обошлось без жертв. Ответственные за такое безобразие на дорогах должны быть привлечены к ответственности и не только дисциплинарной.
Это случайность, что провалился мусоровоз. Могло быть гораздо хуже. Нужно привлекать к ответственности за состояние дорог и некачественный ремонт.
Дорожники виноваты, а вот водилу реально жалко. Среди ночи провалиться в яму это жесть.
Как такую махину вытаскивали из ямы? Да, наши дорожники как всегда подвели.