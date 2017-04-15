В Омске девушка прокатилась на крыше легкового автомобиля
Общество  •  15 апреля 2017, 11:20, последнее обновление 15 апреля 2017, 11:41  •  печать

В Омске девушка прокатилась на крыше легкового автомобиля

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Неизвестный водитель продемонстрировал жителям города необычный и опасный способ перевозки пассажира. 

Сегодня, 15 апреля, пользователь социальной сети "ВКонтакте" опубликовал у себя на странице ролик, снятый около 5:00 на улице 70 лет Октября. В кадре - движущийся автомобиль Lada, на крыше которого находится девушка. Машина двигалась ровно, с включённой аварийной сигнализацией. "Наездница", держась руками за роллинги на крыше авто, выражала удовлетворение от поездки криками и смехом.

В комментариях к видезаписи омичи сообщили, что за такое необычное развлечение водитель автомобиля непременно будет оштрафован. 

Теги  •  #авто #видео #Левобережье #пассажир

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Комментарии
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Алёна Ярошевич  •  15 апреля 2017, 17:03

Неужели ради минуты славы люди готовы рисковать своим здоровьем и жизнью?

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Леонид Портнов  •  15 апреля 2017, 15:34

Да, оштрафовать надо, но многих пользователей сети такое поведение девушки развеселило. Это надо учитывать при штрафе. ))

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Марина  •  15 апреля 2017, 13:41

Катание на крыше могло печально закончиться для пассажирки. Неужели не понимают?

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Юрий Александрович  •  15 апреля 2017, 11:47

Мало по телевизору показывают сюжетов с такими забавами, не чему не учатся, на чужих ошибках, прокатилась, повеселилась и водителю теперь отдувайся

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Виктор Вайз  •  15 апреля 2017, 13:43

А может быть у водителя после поездки была невероятная и незабываемая ночь благодарности и страсти от этой девушки-наездницы? Так что, вполне вероятно, любой штраф теперь ему покажется пустяком))))

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