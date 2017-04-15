В Омске девушка прокатилась на крыше легкового автомобиля

Сегодня, 15 апреля, пользователь социальной сети "ВКонтакте" опубликовал у себя на странице ролик, снятый около 5:00 на улице 70 лет Октября. В кадре - движущийся автомобиль Lada, на крыше которого находится девушка. Машина двигалась ровно, с включённой аварийной сигнализацией. "Наездница", держась руками за роллинги на крыше авто, выражала удовлетворение от поездки криками и смехом.
В комментариях к видезаписи омичи сообщили, что за такое необычное развлечение водитель автомобиля непременно будет оштрафован.
Неужели ради минуты славы люди готовы рисковать своим здоровьем и жизнью?
Да, оштрафовать надо, но многих пользователей сети такое поведение девушки развеселило. Это надо учитывать при штрафе. ))
Катание на крыше могло печально закончиться для пассажирки. Неужели не понимают?
Мало по телевизору показывают сюжетов с такими забавами, не чему не учатся, на чужих ошибках, прокатилась, повеселилась и водителю теперь отдувайся
А может быть у водителя после поездки была невероятная и незабываемая ночь благодарности и страсти от этой девушки-наездницы? Так что, вполне вероятно, любой штраф теперь ему покажется пустяком))))