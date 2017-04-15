В Омске девушка прокатилась на крыше легкового автомобиля

Сегодня, 15 апреля, пользователь социальной сети "ВКонтакте" опубликовал у себя на странице ролик, снятый около 5:00 на улице 70 лет Октября. В кадре - движущийся автомобиль Lada, на крыше которого находится девушка. Машина двигалась ровно, с включённой аварийной сигнализацией. "Наездница", держась руками за роллинги на крыше авто, выражала удовлетворение от поездки криками и смехом.

В комментариях к видезаписи омичи сообщили, что за такое необычное развлечение водитель автомобиля непременно будет оштрафован.