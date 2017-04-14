Пострадавшие в ДТП под Омском не получат компенсации

Школьный автобус, который сегодня днём столкнулся с поездом в Омской области, не был застрахован.

Выехавший на переезд автобус в Омске не был застрахован по договору страхования ответственности перевозчика перед пассажирами. Об этом сообщается на сайте Национального союза страховщиков ответственности (НССО).

Как заявил президент организации Игорь Юргенс, в настоящее время страховать ответственность перед пассажирами обязаны только коммерческие перевозчики. На перевозку школьников требования об обязательном страховании не распространяются, поэтому пострадавшие в ДТП школьники не получат компенсации.

- НССО ведет постоянный мониторинг СМИ, в результате которого получает информацию о печальной регулярности, с которой попадают в аварии автобусы, перевозящие школьников. Мы знаем, что некоторые школы добровольно страхуют ответственность за причинение вреда ученикам при перевозке, но это скорее исключение из правила, - отметил Игорь Юргенс.

Напомним, ДТП произошло сегодня, 14 апреля, в районе двух часов дня на автодороге Красный Яр - Победа. По данным омской полиции, 57-летний водитель пассажирской "Газели" выехал на железнодорожный переезд предварительно на запрещающий сигнал светофора. Там микроавтобус столкнулся с железнодорожным составом. В "Газели" находились 10 учеников Нововаршавской школы-гимназии. От полученных травм на месте погибла женщина, сопровождавшая школьников, позже в реанимации районной ЦРБ от полученных травм скончался 57-летний водитель микроавтобуса.