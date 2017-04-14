Запущенный в Омске асфальтовый завод будет работать на ямы и тротуары

Материал, производимый на асфальтовом заводе в городке Нефтяников, не пригоден для масштабного ремонта дорог.

Мощности завода, расположенного на проспекте Мира, не хватает для производства качественного асфальта. Его материал будет использоваться для латания ям, починки тротуаров и межквартальных проездов.

Чиновники признают, что установка устарела и требует модернизации. Только после этого здесь будет производиться качественное сырье.

Мы планируем модернизировать установку № 2 и газифицировать АБЗ. Контракт на газификацию завода мы планируем заключить в этом году, это займёт, наверное, несколько лет. Модернизацию второй установки, думаю, в середине сезона начнём, - прокомментировал первый замдиректора БУ "Управление дорожного хозяйства и благоустройства" Андрей Громов.

Добавим, что асфальтовый завод запустили в конце марта. Он выпускает 30 тонн асфальтобетона в час. В период масштабных аварийно-восстановительных работ установка будет работать круглосуточно.

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Фото: Илья Петров