Запущенный в Омске асфальтовый завод будет работать на ямы и тротуары

Мощности завода, расположенного на проспекте Мира, не хватает для производства качественного асфальта. Его материал будет использоваться для латания ям, починки тротуаров и межквартальных проездов.
Чиновники признают, что установка устарела и требует модернизации. Только после этого здесь будет производиться качественное сырье.
Мы планируем модернизировать установку № 2 и газифицировать АБЗ. Контракт на газификацию завода мы планируем заключить в этом году, это займёт, наверное, несколько лет. Модернизацию второй установки, думаю, в середине сезона начнём, - прокомментировал первый замдиректора БУ "Управление дорожного хозяйства и благоустройства" Андрей Громов.
Добавим, что асфальтовый завод запустили в конце марта. Он выпускает 30 тонн асфальтобетона в час. В период масштабных аварийно-восстановительных работ установка будет работать круглосуточно.
Фото: Илья Петров