В Омске около 40 домов остались без воды из-за прорыва трубопровода

"Омскводоканал" сообщил информацию о том, какие жилые дома и административные здания остались без воды из-за повреждения трубы на улице Лермонтова. На время работ воду отключили в 38 многоэтажных домах и 6 административных зданиях.

Стало известно, какие дома остались без воды из-за аварии на трубопроводе, расположенном на улице Лермонтова. Под отключение попали следующие дома: 10 лет Октября № 105, 107, 109, 113, 115, 117, 111, 114, 114/1, 111/1; Куйбышева № 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 27/5, 27/6, 27/8, 29, 31; Звездова № 98, 62, 62/1, 64/4, 101, 103, 105, 107, 105в; Иркутская № 66, 68, 68/1, 70, 70/1, 72, 74, 74/1 и Богдана Хмельницкого № 44 и 46, а также частный сектор на улице 8-я Линия.

Кроме того, без воды остались административные здания: 10 лет Октября, 105/1, в котором расположен детский сад № 96; Звездова, 105, в котором находится гимназия № 146; Звездова, 96 - школа № 132. Также не обошла эта участь здания по адресу Звездова, 98а, 95, 101а.

Напомним, ранее писал "Омск Здесь", прорыв трубы мог произойти из-за проведения земельных работ. На месте аварии работают специалисты.