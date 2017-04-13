В степи у границы Омской области образовался водопад
Общество  •  13 апреля 2017, 16:32, последнее обновление 13 апреля 2017, 16:34  •  печать

В степи у границы Омской области образовался водопад

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Автомобилисты сняли на мобильный телефон водопад, который появился у трассы Щучинск - Омск.

Направляясь по трассе в Омск, автомобилисты услышали шум воды и решили остановиться. Выйдя из машины, они прошли несколько метров к месту, откуда шёл звук, и увидели настоящий водопад. Недолго думая один из очевидцев достал телефон и снял необычное для этих мест природное явление.

- Наша дорога в Омск! В степи образовался дикий водопад. Классно! Вообще огонь! - прокомментировал увиденное автор ролика.

Водопад образовался, судя по всему, в результате проседания грунта, размытого талой водой. По крайней мере, в видео можно разглядеть свежие следы обвалов.

Теги  •  #видео #водопад #Казахстан #Омск #трасса

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Комментарии
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Таисия Петрова  •  13 апреля 2017, 16:39

Необычные причуды природы, да и само название огонь - водопад в степи, здорово заметили и еще и сняли такое видео

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