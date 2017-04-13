Хорошая погода помогла омским дорожникам

Темпы аварийно-восстановительного ремонта дорог в Омске выросли в полтора раза.

За минувшие сутки заасфальтировано более 2000 квадратных метров омских дорог. В начале недели этот показатель находился на уровне 1250 квадратных метров.

Накануне работы велись на улицах Конева, Ватутина, Комарова, 22-го Апреля, Волгоградской, Серова, Петра Осминина, Объездной дороге, Загородной, Доковской, Мамина-Сибиряка, 4-й Поселковой и на Пушкинском тракте. Горячий асфальт используется в первую очередь на просохших участках дорог. Росту темпов ремонта способствует установившаяся тёплая погода.