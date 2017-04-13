Хорошая погода помогла омским дорожникам
Общество  •  13 апреля 2017, 15:57  •  печать

Хорошая погода помогла омским дорожникам

Автор:

Темпы аварийно-восстановительного ремонта дорог в Омске выросли в полтора раза.

За минувшие сутки заасфальтировано более 2000 квадратных метров омских дорог. В начале недели этот показатель находился на уровне 1250 квадратных метров.

Накануне работы велись на улицах Конева, Ватутина, Комарова, 22-го Апреля, Волгоградской, Серова, Петра Осминина, Объездной дороге, Загородной, Доковской, Мамина-Сибиряка, 4-й Поселковой и на Пушкинском тракте. Горячий асфальт используется в первую очередь на просохших участках дорог. Росту темпов ремонта способствует установившаяся тёплая погода.

Теги  •  #дороги #ремонт

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Новый мусорный полигон в Омской области появится не раньше конца 2019 года  •  сегодня, 17:51
Правительство Омской области: "Снятие Гребенщикова не должно повлиять на ход выборов мэра"  •  сегодня, 17:38
Владимир Соботка продолжил свою голевую серию в НХЛ  •  сегодня, 17:23  •   1
Омич спилил дорожный знак и попытался сдать в металлолом  •  сегодня, 17:11  •   2
Суд не усмотрел коррупции в сокращении общественного транспорта Омска  •  сегодня, 17:05
Вице-губернатор Гребенщиков снялся с выборов мэра Омска  •  сегодня, 16:37
Еще новости
Иети шоу 240х400