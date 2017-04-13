Омичей предупредили о фальшивых 10-рублёвых монетах

Представитель Главного управления Центробанка РФ в Омске обратился в правоохранительные органы с информацией о поддельных 10-рублёвых монетах и 5-тысячной купюре.

В марте представитель Главного управления Центробанка РФ в Омске обратился в правоохранительные органы с заявлением, что во время проверки денежных средств 28 марта была обнаружена поддельная 10-рублёвая монета. Как сообщает "Вечерний Омск", точно такая же монета была найдена двумя днями позже - 30 марта.

Кроме того, в этот день выявили и 5-тысячную купюру. Возбуждено уголовное дело. Отметим, что в Омске время от времени находят поддельные деньги, но обычно это банкноты. Поддельные же монеты в регионе, по всей видимости, ещё не появлялись.