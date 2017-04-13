Омичей предупредили о фальшивых 10-рублёвых монетах

В марте представитель Главного управления Центробанка РФ в Омске обратился в правоохранительные органы с заявлением, что во время проверки денежных средств 28 марта была обнаружена поддельная 10-рублёвая монета. Как сообщает "Вечерний Омск", точно такая же монета была найдена двумя днями позже - 30 марта.
Кроме того, в этот день выявили и 5-тысячную купюру. Возбуждено уголовное дело. Отметим, что в Омске время от времени находят поддельные деньги, но обычно это банкноты. Поддельные же монеты в регионе, по всей видимости, ещё не появлялись.
Видимо народ совсем обеднел, раз стали подделывать десятирублевые монеты.
Неужели подделывать монеты выгодно? Понятно, когда на принтере распечатывают купюры и старикам втюхивают, а вот монеты - это новинка.