Омичей предупредили о фальшивых 10-рублёвых монетах
Общество  •  13 апреля 2017, 15:49  •  печать

Омичей предупредили о фальшивых 10-рублёвых монетах

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Представитель Главного управления Центробанка РФ в Омске обратился в правоохранительные органы с информацией о поддельных 10-рублёвых монетах и 5-тысячной купюре.

В марте представитель Главного управления Центробанка РФ в Омске обратился в правоохранительные органы с заявлением, что во время проверки денежных средств 28 марта была обнаружена поддельная 10-рублёвая монета. Как сообщает "Вечерний Омск", точно такая же монета была найдена двумя днями позже - 30 марта.

Кроме того, в этот день выявили и 5-тысячную купюру. Возбуждено уголовное дело. Отметим, что в Омске время от времени находят поддельные деньги, но обычно это банкноты. Поддельные же монеты в регионе, по всей видимости, ещё не появлялись.

Теги  •  #деньги #монеты #полиция #фальшивка

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Комментарии
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Анна Мишина  •  13 апреля 2017, 16:41

Видимо народ совсем обеднел, раз стали подделывать десятирублевые монеты.

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Алёна Ярошевич  •  13 апреля 2017, 16:06

Неужели подделывать монеты выгодно? Понятно, когда на принтере распечатывают купюры и старикам втюхивают, а вот монеты - это новинка.

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