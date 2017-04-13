В омской школе после ремонта открылся бассейн

В омской школе № 42 завершился ремонт бассейна, который проводился за счёт средств городского бюджета. Ранее на эти цели было выделено 5 млн рублей. В ходе ремонта бассейна были выполнены электромонтажные, сантехнические работы, произведена замена пожарной сигнализации, системы отопления и приточно-вытяжной вентиляции, системы водоподготовки бассейна, приведена в порядок кровля. Бассейн теперь оснащён автоматической станцией дозации и геотекстильным нетканым полотном марки DRENOTEX, установлены теплообменники для прогрева воды.

Дети должны иметь возможность заниматься спортом и укреплять здоровье, - заявила заместитель мэра Омска Ирина Касьянова. - Именно поэтому, несмотря на сложные бюджетные условия, мы совместно с депутатами находим возможность выделять средства на ремонт таких объектов. Уверена, что приведённый в порядок бассейн в школе № 42 станет первой ласточкой в большой и необходимой городу работе.

В бассейне будут проводиться занятия по плаванию для групп школьников с 1 по 6 класс. Возможность заниматься плаванием получат не только ученики школы № 42, но и соседних образовательных учреждений. Всего на реконструкцию омских школ из городского бюджета в 2017 году будет направлено 217 млн рублей.