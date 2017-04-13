В Омске из-за прорыва трубы забил многоэтажный фонтан
Общество  •  13 апреля 2017, 15:08, последнее обновление 13 апреля 2017, 15:40  •  печать

В Омске из-за прорыва трубы забил многоэтажный фонтан

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Сотрудники "ОмскВодоканала" выехали к месту коммунальной аварии, произошедшей на улице Лермонтова.

Сегодня, 13 апреля, в социальных сетях появилось видео многометрового фонтана, образовавшегося из-за прорыва трубы. В ролике можно увидеть экскаватор, ковш которого завис как раз над прорывом. Возможно, труба оказалась повреждена в результате проведения земляных работ.

В пресс-службе "ОмскВодоканала" корреспонденту "Омск Здесь" сообщили, что на место коммунальной аварии уже выехали специалисты. Жителям близлежащих домов придётся некоторое время пожить без воды, пока последствия прорыва не будут устранены.

Теги  •  #видео #коммунальная авария #ОмскВодоканал #фонтан

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