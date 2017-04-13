Омску не дают денег на отслеживание выбросов десятков вредных веществ
Общество  •  13 апреля 2017, 11:20, последнее обновление 13 апреля 2017, 11:37  •  печать

Омску не дают денег на отслеживание выбросов десятков вредных веществ

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Прокуратура Омской области выявила многочисленные серьёзные нарушения в сфере охраны воздуха. Из-за недофинансирования атмосферу проверяют на наличие лишь нескольких вредных веществ.

После скандала с выбросами этилмеркаптана надзорный орган проанализировал, как в регионе соблюдали экологическое законодательство в период с 2014 по 2017 годы. Выводы оказались неутешительны: в Омске и в целом по области уровень загрязнённости воздуха продолжает оставаться высоким, и происходит это в том числе с попустительства местных органов власти.

На территории региона в воздух выбрасываются свыше 200 вредных веществ, однако на десяти стационарных постах в Омске проводится мониторинг содержания только 30 из них. Это минимальный набор для города-миллионника, который установлен федеральным законодательством. При этом средств на проведение мониторинга с каждым годом выделяется всё меньше, а в 2018-2019 годах финансирование и вовсе не предусмотрено.

Согласно сведениям ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС", эксплуатирующего сеть наблюдательных пунктов, уже в 2015 году объёма областного финансирования хватало на работу лишь половины постов региональной сети и на ограниченный период времени в течение года (с апреля до середины ноября), - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Таким образом, информация, собираемая на постах, не отражает реальный уровень загрязнения атмосферы промышленными предприятиями Омска. Нехватку средств испытывает также министерство природных ресурсов и экологии Омской области, проводящее региональный государственный экологический надзор.

Областная прокуратура указала на то, что областному правительству необходимо увеличить финансирование экологической деятельности в регионе. Соответствующая информация передана губернатору Виктору Назарову.

Теги  •  #выбросы в атмосферу #прокуратура #экология

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Комментарии
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Денис Германов  •  13 апреля 2017, 12:40

Ничего удивительного – дешевле сделать вид, что все в порядке, чем тратится на очистные мероприятия, начиная от мониторинга заканчивая строительством и обслуживанием очистных сооружений.

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