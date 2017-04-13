Строительством омского Эрмитажа займутся члены студенческих отрядов
Общество  •  13 апреля 2017, 10:56, последнее обновление 13 апреля 2017, 11:19  •  печать

Строительством омского Эрмитажа займутся члены студенческих отрядов

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Губернатор Омской области Виктор Назаров подписал распоряжение, согласно которому министерство культуры должно будет обеспечить привлечение студенческих отрядов к строительству культурных объектов. 

На официальном портале правовой информации появился документ за подписью омского губернатора, в котором говорится, что областному Минкульту необходимо оказать содействие омским студотрядам, желающим участвовать в строительстве культурных объектов. Согласно распоряжению главы региона, членов студенческих отрядов необходимо привлечь к строительству домов культуры в Большеуковском, Муромцевском и Омском районах, а также здания страхового общества "Саламандра", где появится "Эрмитаж-Сибирь".

- Представители отрядов могут выполнять разные работы, в том числе и высококвалифицированные, - рассказал корреспонденту "Омск Здесь" глава штаба областного студенческого отряда Алексей Потейко. - Часть наших ребят проходит серьёзную подготовку по профессии штукатуров и плотников-бетонщиков. Также они привлекаются разнорабочими. Мы готовы выполнять работы. Единственным камнем преткновения может стать низкая заработная плата, которую могут предложить подрядчики. Но в любом случае мы ждём предложений и готовы активно включиться в работу.

Напомним, сибирский Эрмитаж планировали открыть в прошлом году к 300-летнему юбилею Омска, но этого не произошло. Официальная версия срыва сроков - чиновников подвели недобросовестные подрядчики. Сегодня строители говорят о том, что здание музея откроется не раньше 2019 года.

Теги  •  #Алексей Потейко #омский областной студенческий отряд #строительство #Эрмитаж-Сибирь

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Комментарии
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Таис Афинская  •  13 апреля 2017, 11:36

А что? Стройотряды из советского прошлого не такая уж плохая идея - только кроме низкой зарплаты, нужно студентов еще чем-то заинтересовать - например "соцсоревнованиями", победители которых получат, например, 5-и летний бесплатный абонемент на посещение отстроенного эрмитажа.

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