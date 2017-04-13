Строительством омского Эрмитажа займутся члены студенческих отрядов

На официальном портале правовой информации появился документ за подписью омского губернатора, в котором говорится, что областному Минкульту необходимо оказать содействие омским студотрядам, желающим участвовать в строительстве культурных объектов. Согласно распоряжению главы региона, членов студенческих отрядов необходимо привлечь к строительству домов культуры в Большеуковском, Муромцевском и Омском районах, а также здания страхового общества "Саламандра", где появится "Эрмитаж-Сибирь".

- Представители отрядов могут выполнять разные работы, в том числе и высококвалифицированные, - рассказал корреспонденту "Омск Здесь" глава штаба областного студенческого отряда Алексей Потейко. - Часть наших ребят проходит серьёзную подготовку по профессии штукатуров и плотников-бетонщиков. Также они привлекаются разнорабочими. Мы готовы выполнять работы. Единственным камнем преткновения может стать низкая заработная плата, которую могут предложить подрядчики. Но в любом случае мы ждём предложений и готовы активно включиться в работу.

Напомним, сибирский Эрмитаж планировали открыть в прошлом году к 300-летнему юбилею Омска, но этого не произошло. Официальная версия срыва сроков - чиновников подвели недобросовестные подрядчики. Сегодня строители говорят о том, что здание музея откроется не раньше 2019 года.