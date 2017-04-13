Прокуратура наказала виновных в сходе снега на пешеходов на улице Ленина
Общество  •  13 апреля 2017, 10:42  •  печать

Прокуратура наказала виновных в сходе снега на пешеходов на улице Ленина

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Надзорный орган внёс представление окружной администрации.

Прокуратура Центрального округа завершила проверку инцидента, произошедшего 20 марта на улице Ленина, 18. Напомним, во время очистки крыши от снега на тротуар сошла лавина. Снежная масса упала на пятерых прохожих, один из которых обратился к медикам. При этом территория не была даже огорожена.

Проверка показала, что администрация Центрального округа не организовала должный контроль за работами по очистке крыш от снега и наледи, которые проводили собственники здания. Прокуратура внесла главе администрации Центрального округа Омска Сергею Дмитриенко представление об устранении нарушений требований законодательства. Акт прокурорского реагирования сейчас находится на рассмотрении.

Теги  •  #видео #прокуратура #снег #улица Ленина #Центральный округ

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