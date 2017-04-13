В середине апреля омичи хранят на балконах ёлки

В социальных сетях обсуждают фотографию ёлки, которая хранится на одном из омских балконов. Снимок был сделан 12 апреля. Видимо, новогоднее дерево готовится к отправке на помойку.
В комментариях омичи шутят, что хозяин квартиры проявил слабость, переместив ёлку на балкон. Некоторые предполагают, что дерево может стать удобрением или же это крупномерный саженец, который готовится к поездке на дачу.
А может быть хозяин квартиры просто поехал в длительную командировку...
Может, просто забыли выбросить. Сейчас наступит лето, выйдут на балкон, вспомнят и наведут порядок.