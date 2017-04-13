В середине апреля омичи хранят на балконах ёлки

Некоторые жители Омска не выбрасывают новогоднее дерево даже в апреле.

В социальных сетях обсуждают фотографию ёлки, которая хранится на одном из омских балконов. Снимок был сделан 12 апреля. Видимо, новогоднее дерево готовится к отправке на помойку.

В комментариях омичи шутят, что хозяин квартиры проявил слабость, переместив ёлку на балкон. Некоторые предполагают, что дерево может стать удобрением или же это крупномерный саженец, который готовится к поездке на дачу.