В середине апреля омичи хранят на балконах ёлки
Общество  •  13 апреля 2017, 09:03, последнее обновление 13 апреля 2017, 09:41  •  печать

В середине апреля омичи хранят на балконах ёлки

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Некоторые жители Омска не выбрасывают новогоднее дерево даже в апреле.

В социальных сетях обсуждают фотографию ёлки, которая хранится на одном из омских балконов. Снимок был сделан 12 апреля. Видимо, новогоднее дерево готовится к отправке на помойку.

 

В комментариях омичи шутят, что хозяин квартиры проявил слабость, переместив ёлку на балкон. Некоторые предполагают, что дерево может стать удобрением или же это крупномерный саженец, который готовится к поездке на дачу.

Теги  •  #балкон #елка #новый год

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Комментарии
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Игорь Х  •  13 апреля 2017, 11:12

А может быть хозяин квартиры просто поехал в длительную командировку...

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Влад Никитин  •  13 апреля 2017, 09:33

Может, просто забыли выбросить. Сейчас наступит лето, выйдут на балкон, вспомнят и наведут порядок.

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