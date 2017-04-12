В Омской области в 2018 году газифицируют Называевск
Общество  •  12 апреля 2017, 17:50, последнее обновление 12 апреля 2017, 17:52  •  печать

В Омской области в 2018 году газифицируют Называевск

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Губернатор Омской области Виктор Назаров рассказал жителям Называевского района, когда к ним придёт газ.

В 2018 году начнётся строительство газопровода от Тюкалинска до Называевска. Об этом на личном приёме жителям Называевского района сообщил губернатор Омской области Виктор Назаров. В будущем году планируется газификация сёл Налимово и Лорис-Меликово, деревни Демьяновка, а также города Называевск. За счёт средств местного бюджета и населения до конца 2017 года будет разработана проектно-сметная документация на строительство внутрипоселковых газовых сетей, а также на внутридомовое газовое оборудование.

В июне текущего года планируется проведение сходов жителей по вопросу организации работ по газификации жилых домов, - заявил глава региона.

Также в этом году будет направлено 25 млн рублей из областного бюджета на приведение в порядок дорог в Называевске. Ранее Виктор Назаров посетил село Мангут Называевского района, где проконтролировал ход противопаводковых мероприятий.

Теги  •  #газификация #Называевский район

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