В Омской области в 2018 году газифицируют Называевск

В 2018 году начнётся строительство газопровода от Тюкалинска до Называевска. Об этом на личном приёме жителям Называевского района сообщил губернатор Омской области Виктор Назаров. В будущем году планируется газификация сёл Налимово и Лорис-Меликово, деревни Демьяновка, а также города Называевск. За счёт средств местного бюджета и населения до конца 2017 года будет разработана проектно-сметная документация на строительство внутрипоселковых газовых сетей, а также на внутридомовое газовое оборудование.

В июне текущего года планируется проведение сходов жителей по вопросу организации работ по газификации жилых домов, - заявил глава региона.

Также в этом году будет направлено 25 млн рублей из областного бюджета на приведение в порядок дорог в Называевске. Ранее Виктор Назаров посетил село Мангут Называевского района, где проконтролировал ход противопаводковых мероприятий.