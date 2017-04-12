Дачный посёлок в границах Омска затопило водой с полигона для вывоза снега
Общество  •  12 апреля 2017, 18:03, последнее обновление 12 апреля 2017, 18:07  •  печать

Дачный посёлок в границах Омска затопило водой с полигона для вывоза снега

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Так говорят местные дачники, которые проживают в садоводческом товариществе "Керамик плюс" круглый год.

В дачном посёлке по улице Донецкая в Центральном округе буквально за день подтопило 14 аллей из 25. Ещё вчера воды не было, а сегодня она стоит на участках и в 32 домиках.

По мнению дачников, вода пришла с полигона, куда всю зиму свозили снег из города. Он находится примерно в километре от садоводства "Керамик плюс" и располагается на возвышенности. Местные жители уверяют, что на полигоне не работает дренажная система, поэтому вода размыла грунт и хлынула в посёлок.

На помощь дачникам БУ "Управление дорожного хозяйства и благоустройства" отправило два трактора для устройства небольшой дамбы. Впрочем, проблему они не решили. Более того, специалисты управления заявили телеканалу "Продвижение", что полигон построен по всем правилам - с земляным ограждением и водоотводящей траншеей.

Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".

Теги  •  #дачный поселок #паводок #Центральный округ

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