В Омске заявили о необходимости благоустройства 39 дворов Советского округа

Продолжается приём заявок от омичей в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". Самыми активными оказались жители Советского округа.

В окружные администрации поступило 45 заявок по благоустройству дворовых территорий в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". Больше всего в новых дворовых площадках оказались заинтересованы жители Советского округа. От них поступило 39 обращений.

В Центральном округе зарегистрировано пять заявок, в Кировском пока одна, - рассказал начальник отдела благоустройства департамента городского хозяйства Юрий Бибик.

Уже подготовлен проект муниципальной программы города Омска "О формировании комфортной городской среды". Омская область получит из федерального бюджета 355 млн рублей на благоустроительные работы в 2017 году.