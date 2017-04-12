Из-за этилмеркаптана в Омске установят не менее двух новых газоанализаторов

После очередных жалоб омичей на неприятный запах в городе омский губернатор распорядился купить два новых устройства, способных в автоматическом режиме фиксировать весь спектр загрязняющих веществ.

Пресс-секретарь областного министерства природных ресурсов и экологии Вячеслав Зачинский сообщил, что по поручению губернатора Виктора Назарова сейчас прорабатывается вопрос приобретения и последующей установки в Советском округе новых газоанализаторов.

- Новые устройства будут способны в автоматическом режиме улавливать весь спектр загрязняющих веществ и отправлять информацию в Обь-Иртышское гидрометеоуправление. Пост наблюдения, который сейчас находится в Советском округе, не всё улавливает, поэтому приходится делать выездные проверки. А тут будет всё в автоматическом режиме, - отметил Вячеслав Зачинский.

Напомним, сегодня, 12 апреля, омичи снова начали жаловаться на жуткий запах в городе. Судя по информации в соцсетях, зловоние ощущали жители городка Нефтяников и Левобережья. Позже стало известно, что в Омске до 18:00 был введён особый режим, согласно которому предприятия должны снизить количество выбросов в атмосферу. При этом в Минприроды не исключают, что после того, как станут известны результаты лабораторных анализов проб воздуха, действие режима будет продлено.

- Надо дождаться результатов лабораторных исследований отобранных проб. Режим был установлен вчера в пять вечера. Сегодня в 12:00 было принято решение о его продлении до 18:00, - добавил Вячеслав Зачинский.

Впервые на запах этилмеркаптана омичи начали жаловаться 8 марта. Специалисты впоследствии установили, что предельно допустимые концентрации этого вещества в воздухе были превышены в 400 раз. По данному факту сейчас возбуждено уголовное дело. Высокопоставленные чиновники различных ведомств выдвигали несколько версий о том, какое предприятие может быть ответственно за выбросы, но официально виновника пока так и не установили.