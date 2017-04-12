"День омича" разделят на улицы
Общество  •  12 апреля 2017, 14:30, последнее обновление 12 апреля 2017, 14:36  •  печать

"День омича" разделят на улицы

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20 соорганизаторов примут участие в "Дне омича" впервые.

К программе "Дня омича - 2017" поступило более 80 предложений от общественных и национально-культурных объединений, городских сообществ, творческих, спортивных, танцевальных школ, клубов, бизнес-сообществ, журналистов и блогеров. Впервые в празднике примут участие 20 соорганизаторов. Все предложения в администрации города разделили на десять тематических групп: танцевальная, творческая, детская, национальная, спортивная, мастеровая, квест, зоосад и равных возможностей.

Сегодня мы предлагаем горожанам поразмышлять вместе с нами, как распределить 10 тематических групп по "улицам" и какие названия им дать, - заявила директор департамента общественных отношений и социальной политики Радмила Мартынова. -  Это может быть улица Ремесленная, проспект Мира, Театральная площадь, Спортивный проезд и так далее. Мы ждём интересных, креативных предложений, чтобы 29 июля на Зелёном острове было интересно всем: и организаторам "Дня омича - 2017", и, самое главное, самим омичам, которые придут на праздник.

Омичи могут направить свои предложения по проведению праздника до 19 апреля на адрес электронной почты den-omicha@mail.ru. В ходе работы тематических групп будут выбраны названия улиц "Дня омича - 2017".

Теги  •  #день омича #праздник

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