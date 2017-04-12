Омичи не знают, как пишутся "стерлядь" и "коньяк"
Общество  •  12 апреля 2017, 13:59  •  печать

Омичи не знают, как пишутся "стерлядь" и "коньяк"

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Организаторы подвели итоги "Тотального диктанта". В этом году количество отличников выросло в несколько раз.

На сайте акции стали доступны результаты "Тотального диктанта", который 8 апреля написали 200 234 человека в 71 стране мира. Там же можно посмотреть подробный разбор текста.

Основная доля ошибок омичей приходится на пунктуацию. А вот орфография, наоборот, оказалась достаточно простой. Омичи коверкали географические названия, например, "Питербург" вместо "Петербурга" или "Римм" вместо "Рим". Но чаще всего допускались ошибки в словах "коньяк" и "стерлядь". Наиболее частотными вариантами написания стали "конъяк" и "стерлять".

Самым курьёзным стало, пожалуй, то, что один человек написал вместо "стерляди" слово "стервец", - рассказал корреспонденту "Омск Здесь" региональный координатор акции Сергей Демченков. - В этом году текст диктанта оказался более лёгким, чем в предыдущие годы, поэтому отличников достаточно много. Обычно их насчитывается не более 1,5 %, а сейчас в целом по стране отличников порядка 7-10 %.

В Омске насчитывается около 300 отличников диктанта (в прошлом году их было более 50). Статистика по остальным оценкам не ведётся принципиально: организаторы подчёркивают, что добровольная акция никогда не ставила цель измерить уровень грамотности россиян.

"Тотальный диктант" в Омской области написали около 5700 человек во всех муниципальных районах, и это четвёртый результат в мире. Омичам достался отрывок "Пермь. Кама" из эссе Леонида Юзефовича "Города на реке".

Теги  •  #Сергей Демченков #Тотальный диктант

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Комментарии
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Таисия Петрова  •  12 апреля 2017, 14:05

Если ошибаются в слове коньяк значит его в реалии не видят, хорошо бы так еще с водкой и пивом было бы, перестали бы пить, начали бы ошибаться в правописании

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