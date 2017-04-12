Омская епархия рассказала о том, где и когда можно будет освятить куличи и яйца

К Пасхе куличи и яйца можно будет освятить в Успенском кафедральном соборе.

Омичи смогут освятить куличи и крашеные яйца в храмах Омской епархии накануне праздника Светлого Христова Воскресения - в Великую Субботу. К освящению 15 апреля после Божественной литургии будет допускаться так называемая пасхальная снедь: куличи, яйца и творожные пасхи.

В Успенском кафедральном соборе освящение будет проходить в субботу, 15 апреля - с 12.00 до 20.00 и в воскресенье, 16 апреля - по окончании ночного богослужения, а также поздней Божественной литургии.