Омская епархия рассказала о том, где и когда можно будет освятить куличи и яйца
Общество  •  12 апреля 2017, 13:04, последнее обновление 12 апреля 2017, 13:07  •  печать

Омская епархия рассказала о том, где и когда можно будет освятить куличи и яйца

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К Пасхе куличи и яйца можно будет освятить в Успенском кафедральном соборе.

Омичи смогут освятить куличи и крашеные яйца в храмах Омской епархии накануне праздника Светлого Христова Воскресения - в Великую Субботу. К освящению 15 апреля после Божественной литургии будет допускаться так называемая пасхальная снедь: куличи, яйца и творожные пасхи.

В Успенском кафедральном соборе освящение будет проходить в субботу, 15 апреля - с 12.00 до 20.00 и в воскресенье, 16 апреля - по окончании ночного богослужения, а также поздней Божественной литургии.

Теги  •  #освящение #Пасха

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Комментарии
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Лена Головина  •  12 апреля 2017, 13:11

Хорошо, что сообщили время, я обычно утром иду святить куличи, а тут с 12 дня только начнут это делать. Спасибо за предупреждение, не хотелось попасть впросак.

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