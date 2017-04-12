Жительница Тары выгнала на улицу своих шестерых детей

В Омской области многодетная мать выставила из дома шестерых детей. При этом женщина не пьёт, не курит и работает, а также пользуется государственными льготами.

31 августа прошлого года жительница Тары вручила документы своим шестерым детям и выставила их из дома. Прибывшим сотрудникам полиции и комиссии ПДН женщина заявила, что пусть теперь их воспитывает государство.

Как пояснила ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ольга Иванова в интервью "Тарскому Прииртышью", многодетная мать не пьёт, не курит и работает, однако это не помешало ей избавиться от детей. По её мнению, это новый вид социального иждивенчества, когда человеку кажется, что от него ничего не зависит, и он надеется на помощь государства.

Несмотря на то, что государство не заставляет рожать столько детей, работники комиссии по делам несовершеннолетних и другие работники госорганов не имеют права задавать такие вопросы своим подопечным.

"Государство обязано помогать многодетным семьям, и оно это делает, - объяснила Ольга Иванова. - Например, женщина, о которой идёт речь, купила дом с помощью материнского капитала, администрация района выделила ей 25 тысяч рублей на приобретение пластиковых окон, летом все ребятишки получают бесплатные путёвки в оздоровительные лагеря, одежду и канцелярские принадлежности перед каждым учебным годом, семья пользуется всеми льготами и пособиями по линии Минтруда".

Детей забрали в реабилитационный центр. Мать могут лишить родительских прав, но сложность заключается в том, что никто не захочет брать под опеку сразу шестерых детей, а разлучать их не хотят. Поэтому тарчанку уговаривают одуматься, но теперь у неё новые требования: она просит администрацию района выделить ей деньги на ремонт отопления в доме.