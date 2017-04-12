Омичи снова пожаловались на жуткий запах в городе

В социальных сетях горожане рассказывают о смоге и дурном запахе, который идёт со стороны городка Нефтяников.

Сегодня, 12 апреля, в социальных сетях вновь появились сообщения о вредных выбросах. Жуткий запах, уверяют омичи, снова появился в городке Нефтяников. Своё негодование они изливают как в социальных сетях, так и в телефонных разговорах с представителями спецслужб.

- Сегодня в районе Политеха с добрым утром нам пожелал знакомый до боли запах этилмеркаптана, - пишет в паблике "Омск ВК" в социальной сети "ВКонтакте" пользователь Наталья Мельничук. - Так что ситуация все ещё актуальна? И вонь никуда не делась. То ли по воле чиновников, то ли природа пожалела, дав нам вздохнуть чистым воздухом, но, как видно, ненадолго. Митинги, пикеты - всем до фонаря, нас продолжают травить.

В пресс-службе ГУ МЧС по Омской области рассказали, что от омичей поступило уже свыше десяти жалоб на жуткий запах. Омским предприятиям было рекомендовано перейти на особый режим работы, который снизит количество выбросов.

Напомним, впервые запах этилмеркаптана появился в Омске в начале марта. Впоследствии специалисты установили, что предельно допустимые концентрации этого вещества в воздухе были превышены в 400 раз. Источник выбросов в настоящее время до сих пор не установлен.