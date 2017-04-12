Талые воды покрыли ещё одну дорогу в Омской области

Движение транспорта затруднено на трассе в Шербакульском районе.

Сотрудники ГИБДД провели обследование автодороги регионального значения Бакбасар - Азово - Шербакуль - Полтавка и обнаружили, что в районе 86 километра магистраль перекрыта талыми водами. Проезжая часть затоплена на 1-2 сантиметра.

"В настоящее время с целью обеспечения безопасности участников дорожного движения на данном участке установлены предупреждающие дорожные знаки и сигнальные столбики для обозначения границ проезжей части", - сообщает пресс-служба УГИБДД России по Омской области.

Добавим, что паводок в регионе начался с приходом резкого потепления. В ближайшие дни на малых реках области и Иртыше начнётся ледоход, уровень воды повысится.