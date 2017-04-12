Талые воды покрыли ещё одну дорогу в Омской области
Общество  •  12 апреля 2017, 11:07, последнее обновление 12 апреля 2017, 11:34  •  печать

Талые воды покрыли ещё одну дорогу в Омской области

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Движение транспорта затруднено на трассе в Шербакульском районе.

Сотрудники ГИБДД провели обследование автодороги регионального значения Бакбасар - Азово - Шербакуль - Полтавка и обнаружили, что в районе 86 километра магистраль перекрыта талыми водами. Проезжая часть затоплена на 1-2 сантиметра.

"В настоящее время с целью обеспечения безопасности участников дорожного движения на данном участке установлены предупреждающие дорожные знаки и сигнальные столбики для обозначения границ проезжей части", - сообщает пресс-служба УГИБДД России по Омской области.

Добавим, что паводок в регионе начался с приходом резкого потепления. В ближайшие дни на малых реках области и Иртыше начнётся ледоход, уровень воды повысится.

Теги  •  #ГИБДД #дороги #паводок #Шербакульский район

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Комментарии
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Юрий Александрович  •  12 апреля 2017, 12:39

Интересно какой знак обозначает дорогу которая полностью покрыта водой, скользкая или начало движения водного транспорта )

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