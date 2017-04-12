Глава Минприроды РФ назвал ОНПЗ одним из вероятных источников загрязнения

Накануне, 11 апреля, министр природных ресурсов РФ Сергей Донской со ссылкой на Роприроднадзор сообщил, что Омский нефтеперерабатывающий завод рассматривается как один из наиболее вероятных виновников выбросов этилмеркаптана, произошедших в марте. Напомним, на протяжении нескольких дней омичи жаловались во все инстанции на жуткий запах газа в воздухе. Впоследствии специалисты установили, что предельно допустимые концентрации этилмеркаптана в воздухе были превышены в 400 раз.
- Росприроднадзор мне докладывал, что это предприятие рассматривается как один из наиболее вероятных виновников загрязнения, - сказал глава Минприроды РФ Сергей Донской корреспонденту "Интерфакса".
При этом высокопоставленный чиновник добавил, что пока не прошли все мероприятия, называть виновником Омский НПЗ нельзя.
Ранее в официальном ответе на запрос "Омской телевизионной компании" (документ есть в распоряжении ИА "Омск Здесь") временно исполняющий обязанности руководителя областного управления Росприроднадзора Сергей Тектов сообщил, что на нефтезаводе в ходе проверки были выявлены нарушения в части выбросов загрязняющих веществ, но этилмеркаптана, на который жаловались горожане, не обнаружено.
- В настоящее время проводится внеплановая выездная проверка АО "ОмскВодоканал", - заявили в надзорном ведомстве.
Добавим, что сегодня, 12 апреля, в социальных сетях омичи снова начали жаловаться на неприятный запах в городке Нефтяников.
Заголовок явно провокационный, хотя по сути в тексте речь о другом. Совсем у Росприроднадзора вентили сорвало. То, что проверку на водоканал организовали, правильно, а то как-то обошли стороной предприятие. Также не помешало бы нарисоваться внепланово на Омскгоргазе, где "рисуют" бумажки с липовыми самопроверками.
Расследование продолжается, они все версии рассматривают, и это правильно. А вообще говоря, уголовное дело, какие могут быть выводы до окончания расследования. Пока кого-то обвинять закон запрещает
Правильно, когда министру докладывали, ОНПЗ был один из вероятных. Но вчера Росприроднадзор отчитался, что ОНПЗ к вони не причастен. Первым делом сказали самую очевидную версию и ошиблись. "Омскздесь", вы же сами вчера писали