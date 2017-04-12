В Омске дачный сезон может быть сорван из-за плохих дорог
Общество  •  12 апреля 2017, 11:01, последнее обновление 12 апреля 2017, 11:19  •  печать

В Омске дачный сезон может быть сорван из-за плохих дорог

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29 апреля в Омске откроется дачный сезон. Однако по результатам комиссионных обследований часть дорог не соответствует требованиям безопасности.

В преддверии дачного сезона 2017 года комиссия из представителей Государственной инспекции безопасности дорожного движения, мэрии, Минпрома, Минстроя, Управления дорожного хозяйства и собственников автодорог проверила, насколько техническое состояние дорог соответствует требованиям безопасности. Оказалось, что дачный сезон может быть сорван из-за плохого состояния некоторых их них.

В ужасном состоянии оказались дороги, расположенные по маршрутам № 358 Омск - Русская Поляна до СНТ "Зелёный берег", № 122, 160, 165 подъезд к СНТ "33 км Русско-Полянского тракта", а также № 168 Омск - Русская Поляна - Харламово. Собственникам дорог выслали письма и акты с требованием устранить проблемы.

Отметим, что подготовительные работы к дачному сезону прошли ещё осенью. Открытие садового сезона запланировано на 29 апреля.

Теги  •  #дачный сезон #дороги #срыв

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Комментарии
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Евгения Шелохова  •  12 апреля 2017, 11:08

До апреля было время устранить все проблемы. Скорее дачный сезон закончится, чем дороги приведут в порядок.

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Елена Соколова  •  12 апреля 2017, 12:27

Так и будет. Сезон закончится, количество ям увеличится, письма опять разошлют.

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