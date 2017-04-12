В Омске сносят аварийный дом с прописанным в нём жильцом
Общество  •  12 апреля 2017, 09:54, последнее обновление 12 апреля 2017, 11:31  •  печать

В Омске сносят аварийный дом с прописанным в нём жильцом

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В Старом Кировске идёт снос барака, одному из жильцов которого всё ещё не дали квартиру.

Постройку на улице Дунаевского признали аварийной в 2013 году. С тех пор практически всех жильцов расселили, остались только Сергей Анциферов со своей матерью-пенсионеркой, прописанные в доме с 90-х годов.

Проживаю я сейчас на работе. Условий, в принципе, никаких, так как жилья своего нет. Была надежда, что мы получим с моей мамой жильё, но ничего этого не делается, - рассказал телеканалу "Продвижение" Сергей Анциферов.

Мужчина судился с городской администрацией в 2014 году, и его исковые требования были удовлетворены - никто не может быть произвольно лишён жилища. Однако в мэрии ссылаются на другое решение суда, по которому Анциферов выселен из помещения без предоставления другого жилого помещения.

Мама омича, на которой и числилась квартира, умерла несколько лет назад. И теперь у чиновников нет оснований для предоставления ему другой квартиры. 

Подробности смотрите в видеосюжете.

Теги  •  #видео #Кировский округ #мэрия #снос

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