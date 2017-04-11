На субботник в Советском округе Омска выйдет 28 тысяч человек
Общество  •  11 апреля 2017, 16:08  •  печать

На субботник в Советском округе Омска выйдет 28 тысяч человек

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В Омске 17 апреля стартует месячник санитарной очистки и благоустройства.

В рамках субботника 22 апреля в Советском округе сотрудники нефтехимических предприятий проведут очистку аллеи Нефтяников в Советском парке и сквера Ветеранов на проспекте Менделеева. Представители национально-культурных объединений проведут уборку в сквере Дружбы народов. В первую очередь к 9 Мая будут подготовлены аллея Славы в микрорайоне "Николаевка", аллея имени братьев Сазоновых, сквер имени 70-летия Победы, территории, прилегающие к памятным стелам, улицы, носящие имена Героев Советского Союза.

Нами составлена дислокация мест проведения субботника 22 апреля, которая включает 35 территорий, - рассказал глава Советского округа Борис Сеньков. - Привести в порядок территорию перед майскими праздниками, главный из которых День Победы - наша общая задача.

Всего в субботнике должны принять участие 28 тыс. жителей Советского округа. В частности, они продолжат благоустройство территории возле школы № 63. Там будет оборудован новый сквер. В окружной администрации создан необходимый запас мешков для мусора и перчаток.

Теги  •  #Советский округ #субботник

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