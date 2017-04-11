В Омске на отремонтированной улице появились две метровые ямы 

Омич Иван Шумкин рассказал в социальных сетях о гигантских провалах на улице Осоавиахимовской, которую ремонтировали в прошлом году.

Участок улицы Осоавиахимовской от 24-й Северной до 36-й Северной является для автомобилистов удобным подъездом к дому. В 2016 году силами сотрудников Управления дорожного хозяйства и благоустройства были проведены работы, которые официально назвали "устранением выбоин дорожного покрытия". По сути, уверяют омичи, магистраль просто подлатали асфальтовой крошкой, которая в 2017 году растаяла вместе со снегом. Мало того, в двух местах дорога попросту провалилась, образовав огромные ямы глубиной не менее метра.

В департаменте городского хозяйства пообещали позже предоставить комментарий по поводу ситуации с улицей Осоавиахимовской.

Добавим, что это не первое сообщение о провалившемся асфальте за сегодняшний день. Ранее в социальных сетях появились фотографии провала у КДЦ "Кристалл".