В Омске на отремонтированной улице появились две метровые ямы 
Общество  •  11 апреля 2017, 14:25, последнее обновление 11 апреля 2017, 15:33  •  печать

В Омске на отремонтированной улице появились две метровые ямы 

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Омич Иван Шумкин рассказал в социальных сетях о гигантских провалах на улице Осоавиахимовской, которую ремонтировали в прошлом году. 

Участок улицы Осоавиахимовской от 24-й Северной до 36-й Северной является для автомобилистов удобным подъездом к дому. В 2016 году силами сотрудников Управления дорожного хозяйства и благоустройства были проведены работы, которые официально назвали "устранением выбоин дорожного покрытия". По сути, уверяют омичи, магистраль просто подлатали асфальтовой крошкой, которая в 2017 году растаяла вместе со снегом. Мало того, в двух местах дорога попросту провалилась, образовав огромные ямы глубиной не менее метра.

 

 

В департаменте городского хозяйства пообещали позже предоставить комментарий по поводу ситуации с улицей Осоавиахимовской.

Добавим, что это не первое сообщение о провалившемся асфальте за сегодняшний день. Ранее в социальных сетях появились фотографии провала у КДЦ "Кристалл".

 

 

Теги  •  #выбоины #дорога #улица Осоавиахимовская #яма

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Комментарии
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Анастасия Радченко  •  11 апреля 2017, 16:06

"Качественно" отремонтировали, ничего не скажешь. И никто же за это не ответит.

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Марина  •  11 апреля 2017, 17:35

За такой ремонт нужно привлекать к ответственности. Ямы такой глубины и для пешеходов небезопасны.

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Роман Орехов  •  11 апреля 2017, 14:33

Есть круговорот воды в природе а есть асфальта обеспечивающий надежные планы работ дорожным службам

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