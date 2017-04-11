За сутки в Омске заасфальтировали почти 1500 квадратных метров дорог

Дорожные работы в Омске, похоже, начинают вести ударными темпами. 10 апреля специалистами Управления дорожного хозяйства и благоустройства заасфальтировано 1250 кв. м дорожного покрытия на улицах Семиреченской, Конева, 6-й Станционной, 1-й Красной Звезды, Петра Осминина, Энергетиков, Светлой, Малунцева, в посёлке Большие Поля и на других объектах. Также ещё 150 кв. м автодорог приведено в порядок с помощью инертных материалов, прежде всего, щебня. Ремонтным работам благоволит погода. Кроме того, они ведутся на просохших участках дорожно-транспортной сети города с использованием горячего асфальта.

В департаменте городского хозяйства мэрии сообщают, что с начала весеннего сезона аварийно-восстановительный ремонт дорог в Омске с использованием как горячего асфальта, так и инертных материалов выполнен уже на площади порядка 22 400 кв. м.