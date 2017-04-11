За сутки в Омске заасфальтировали почти 1500 квадратных метров дорог
Общество  •  11 апреля 2017, 13:07, последнее обновление 11 апреля 2017, 13:12  •  печать

За сутки в Омске заасфальтировали почти 1500 квадратных метров дорог

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Омские дорожники ведут ремонтные работы на просохших участках автодорог. Оценить их работу можно на улицах Конева, Петра Осминина, Малунцева, Энергетиков.

Дорожные работы в Омске, похоже, начинают вести ударными темпами. 10 апреля специалистами Управления дорожного хозяйства и благоустройства заасфальтировано 1250 кв. м дорожного покрытия на улицах Семиреченской, Конева, 6-й Станционной, 1-й Красной Звезды, Петра Осминина, Энергетиков, Светлой, Малунцева, в посёлке Большие Поля и на других объектах. Также ещё 150 кв. м автодорог приведено в порядок с помощью инертных материалов, прежде всего, щебня. Ремонтным работам благоволит погода. Кроме того, они ведутся на просохших участках дорожно-транспортной сети города с использованием горячего асфальта.

В департаменте городского хозяйства мэрии сообщают, что с начала весеннего сезона аварийно-восстановительный ремонт дорог в Омске с использованием как горячего асфальта, так и инертных материалов выполнен уже на площади порядка 22 400 кв. м.

Теги  •  #дороги #мэрия #ремонт

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Комментарии
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Наталья Стаценко  •  11 апреля 2017, 13:14

Хорошо бы дорога держалась, а то сделают "косметику" на 1 сезон, а потом уплывает всё.

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