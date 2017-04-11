Сербы заполонили Омск контрафактными сигаретами

В недавнем интервью "Коммерсанту" вице-президент Philip Morris International в России Сергей Слипченко заявил, что в отдельных регионах РФ распространение нелегальных сигарет значительно превышает средние российские показатели. В Омске, по его словам, доля нелегальной табачной продукции в 2016 году увеличилась с 1,9 % до 10 %.

Руководитель отдела по противодействию незаконной торговле компании "БАТ Россия" Максим Курганский в разговоре с корреспондентом "Новости Здесь. Омск" назвал страны, из которых в Омскую область ввозится контрафактная продукция.

- Конечно, такое количество нелегальной продукции связано с ростом цен в России и сдерживанием их у наших соседей, - заявил Максим Курганский. - Если посмотреть на структуру нелегальной торговли, то акцизы в РФ гораздо выше, чем, например, у Казахстана, Кыргызстана или Белоруссии. Также через границы Кыргызстана в Омскую область попадает большое количество сигарет из Сербии. Их ввозят нелегально, а потом продают у вас. Сигареты в Белоруссии, например, стоят 22 российских рубля, а у нас они стоят 90 рублей.

По данным эксперта, в прошлом году бюджет России не получил из-за контрафактных сигарет порядка 30 млрд рублей от акцизов и НДС. На эти деньги можно было построить дороги, школы, детские сады и больницы, но они ушли в никуда. Сотрудники Роспотребнадзора, конечно, могли бы наказать торговцев контрафактом, но для этого потребителям необходимо писать в ведомство жалобы, а этого не происходит.

- Многие представители табачных компаний, дистрибьюторы говорят о том, что Роспотребнадзор может не обращать внимания на факты продажи нелегальной продукции, - говорит Максим Курганский. - Претензии от потребителя нет, а компании не имеют права обращаться в Роспотребнадзор. То есть, преступление совершается, но потребители не обращаются. Так что нужна нетерпимость не только правоохранителей и общества. Преступления должны наказываться, чтобы они не повторялись.

Добавим, что вчера, 10 апреля, сотрудники полиции изъяли 3246 пачек сигарет у двух омичей, занимавшихся торговлей с машин. По фактам осуществления незаконной предпринимательской деятельности были возбуждены административные дела.