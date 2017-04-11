В шести населённых пунктах Омской области реки поднимутся в паводок до максимума
Общество  •  11 апреля 2017, 12:23, последнее обновление 11 апреля 2017, 13:52  •  печать

В шести населённых пунктах Омской области реки поднимутся в паводок до максимума

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Синоптики перечислили города и сёла, где стоит ожидать максимального уровня воды при разливах рек. 

Прогноз на период весеннего паводка озвучили на сегодняшней пресс-конференции в Международном пресс-центре "МКР-Медиа". Подтоплений стоит ожидать уже в ближайшее время. Ледоход на Иртыше начнётся 13 апреля, малые реки региона уже вскрываются. После 15-18 апреля стоит ожидать заторов на реках.

В шести пунктах Омской области мы спрогнозировали увеличение уровня рек на максимальный уровень. Это Черлак, Тара, Тевриз, Усть-Ишим, Муромцево, Васисс, - сообщила начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко. 

По предварительным данным, Иртыш может подняться на 190 см.

Теги  •  #Наталия Криворучко #паводок #погода #пресс-центр МКР-Медиа

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