В шести населённых пунктах Омской области реки поднимутся в паводок до максимума

Прогноз на период весеннего паводка озвучили на сегодняшней пресс-конференции в Международном пресс-центре "МКР-Медиа". Подтоплений стоит ожидать уже в ближайшее время. Ледоход на Иртыше начнётся 13 апреля, малые реки региона уже вскрываются. После 15-18 апреля стоит ожидать заторов на реках.
В шести пунктах Омской области мы спрогнозировали увеличение уровня рек на максимальный уровень. Это Черлак, Тара, Тевриз, Усть-Ишим, Муромцево, Васисс, - сообщила начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко.
По предварительным данным, Иртыш может подняться на 190 см.