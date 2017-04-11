Омская прокуратура заинтересовалась рекламным щитом, установленным на тротуаре

Предпринимателю, установившему рекламную конструкцию на тротуаре в районе пересечения улиц 1-я Трамвайная и Воровского, грозит миллионный штраф.

Как сообщает областная прокуратура, ведомством организована проверка законности размещения крупногабаритного рекламного щита на тротуаре в районе пересечения улиц 1-я Трамвайная и Воровского. По результатам проверки будет дана и правовая оценка действиям уполномоченных органов: департамента имущественных отношений Омска и городского подразделения ГИБДД.

Добавим, что нарушителю, установившему рекламу в нарушение всех норм и правил грозит солидный штраф. Для юридического лица он составляет от 500 тыс. руб. до 1 млн руб.