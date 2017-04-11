Омичка решила продать открыватель бутылок за 10 млн рублей
Общество  •  11 апреля 2017, 10:28, последнее обновление 11 апреля 2017, 10:45  •  печать

Омичка решила продать открыватель бутылок за 10 млн рублей

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Товар, который, по уверениям продавца, приносит удачу, продают по цене Bentley.

Омичка Лиза Зайцева опубликовала сообщение на популярном сайте объявлений, в котором предлагает приобрести "открывашку" за 10 млн руб. Причины, побудившие продавца запросить такую высокую цену за дешёвую вещь, не называются. В описании к товару лишь говорится, что открыватель для бутылок приносит удачу. Не исключено, что появившееся объявление - просто шутка заскучавшей омички. 

Отметим, что это не первый случай, когда омичи пытаются выручить большие деньги за дешёвую вещь, якобы наделённую магией. В феврале текущего года через тот же сайт объявлений омичи пытались продать кошку, которая способна исцелять людей и отпугивать нечистую силу. За животное с таким даром продавец просил 1 млн руб.

Теги  •  #бизнес #объявление #продажа

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Комментарии
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Юрий Александрович  •  11 апреля 2017, 10:38

Учитывая описание товара он должен быть продан без проблем раз его свойства как раз и предполагают столь широкое применение, правда возможно если только при открывании бутылок, тогда конечно не факт )

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