Омичка решила продать открыватель бутылок за 10 млн рублей

Омичка Лиза Зайцева опубликовала сообщение на популярном сайте объявлений, в котором предлагает приобрести "открывашку" за 10 млн руб. Причины, побудившие продавца запросить такую высокую цену за дешёвую вещь, не называются. В описании к товару лишь говорится, что открыватель для бутылок приносит удачу. Не исключено, что появившееся объявление - просто шутка заскучавшей омички.

Отметим, что это не первый случай, когда омичи пытаются выручить большие деньги за дешёвую вещь, якобы наделённую магией. В феврале текущего года через тот же сайт объявлений омичи пытались продать кошку, которая способна исцелять людей и отпугивать нечистую силу. За животное с таким даром продавец просил 1 млн руб.