Летом через Омск пойдут дополнительные поезда на российские курорты

На период отпусков РЖД запускает добавочные поезда по маршрутам из Сибири на юг страны.

В мае и июне увеличивается частота движения следующих поездов:

- №127 "Красноярск - Адлер" - понедельник, четверг, суббота;

- №129 "Красноярск - Анапа" - вторник, пятница, воскресенье.

- №139 "Новосибирск - Адлер" - нечётные дни;

- №205 "Иркутск - Анапа" - понедельник, четверг;

- №229 "Северобайкальск - Анапа" - среда;

- №241 "Иркутск - Адлер" - вторник, суббота;

- №243 "Новокузнецк - Анапа" - вторник

- №255 "Новосибирск - Анапа" - понедельник;

- №269 "Чита - Адлер" - среда, воскресенье;

- №273 "Северобайкальск - Адлер" - четверг;

- №399 "Томск - Анапа" - чётные дни;

Минимальная стоимость билетов до Адлера составляет 5700 руб. в плацкартном вагоне и 8200 руб. в купе, до Анапы - 5600 и 7800 соответственно. Поездка продлится около трёх суток.

Добавим, что летом функционируют прямые авиарейсы из Омска в Симферополь, Сочи, Анапу, Геленджик, Краснодар.