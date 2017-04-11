Синоптики подтвердили приход весны в Омскую область
Общество  •  11 апреля 2017, 10:00, последнее обновление 11 апреля 2017, 10:04  •  печать

Синоптики подтвердили приход весны в Омскую область

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В регионе теперь тепло не только днём, но и ночью.

Среднесуточная температура перешла через ноль градусов на всей территории Омской области. По данным Обь-Иртышского УГМС, в первую очередь это произошло в северных районах: Усть-Ишимском, Знаменском, Большеуковском и Тевризском. Здесь положительные ночные температуры зафиксированы 7 апреля.

Кроме того, на пять дней раньше обычного произошло разрушение снежного покрова на полях. Он почти исчез в Полтавском, Черлакском, Одесском, Русско-Полянском, Шербакульском, Исилькульском, Тюкалинском и Саргатском районах.

Добавим, что переход среднесуточной температуры воздуха через 0 градусов в сторону положительных значений на территории региона обычно происходит в период с 7 по 12 апреля.

Теги  •  #Обь-Иртышское УГМС #погода

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