Синоптики подтвердили приход весны в Омскую область

В регионе теперь тепло не только днём, но и ночью.

Среднесуточная температура перешла через ноль градусов на всей территории Омской области. По данным Обь-Иртышского УГМС, в первую очередь это произошло в северных районах: Усть-Ишимском, Знаменском, Большеуковском и Тевризском. Здесь положительные ночные температуры зафиксированы 7 апреля.

Кроме того, на пять дней раньше обычного произошло разрушение снежного покрова на полях. Он почти исчез в Полтавском, Черлакском, Одесском, Русско-Полянском, Шербакульском, Исилькульском, Тюкалинском и Саргатском районах.

Добавим, что переход среднесуточной температуры воздуха через 0 градусов в сторону положительных значений на территории региона обычно происходит в период с 7 по 12 апреля.