Омичей шокировали зацеперы на троллейбусе
Общество  •  11 апреля 2017, 08:38, последнее обновление 11 апреля 2017, 09:58  •  печать

Омичей шокировали зацеперы на троллейбусе

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Омские школьники изобрели новый способ безбилетного проезда.

В социальных сетях омичи делятся фотографиями двух школьников, которые ехали по проспекту Карла Маркса, зацепившись сзади за троллейбус № 12. Свидетели сообщают, что безбилетные пассажиры запрыгнули на общественный транспорт в районе остановки "площадь Серова".

 

В комментариях омичи отмечают, что заметили зацеперов ещё в конце прошлой недели. Многие прямо заявляют, что в своём детстве делали тоже самое. Радикально настроенные комментаторы призывают раздавать таким школьникам подзатыльники и затрещины.

 

 

Теги  •  #зацепер #троллейбус

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Комментарии
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Анна Орлова  •  11 апреля 2017, 10:07

С детками пора проводить разъяснительные беседы в школах и дома. Пока кого-нибудь не задавят, люди не опомнятся.

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Влад Никитин  •  11 апреля 2017, 09:07

Думаю, дело здесь не в желании сэкономить за проезд. Так ведь интересно и круто, а что опасно это пустяк.

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