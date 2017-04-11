Омичей шокировали зацеперы на троллейбусе

В социальных сетях омичи делятся фотографиями двух школьников, которые ехали по проспекту Карла Маркса, зацепившись сзади за троллейбус № 12. Свидетели сообщают, что безбилетные пассажиры запрыгнули на общественный транспорт в районе остановки "площадь Серова".

В комментариях омичи отмечают, что заметили зацеперов ещё в конце прошлой недели. Многие прямо заявляют, что в своём детстве делали тоже самое. Радикально настроенные комментаторы призывают раздавать таким школьникам подзатыльники и затрещины.