Жители омского посёлка Ключи возмущены обилием мусора на улицах

Не вывозят мусор с помоек и улиц омского посёлка Ключи. Местные жители в социальных сетях делятся фотографиями мусорных куч и называют город помойкой. При этом за вывоз твёрдых коммунальных отходов и содержание жилья в Ключах платят по 900 рублей с квартиры.

В комментариях омичи обращают внимание на то, что мусор на улицах разбрасывают сами жители Ключей, а высокие тарифы ЖКХ не дают права мусорить, где хочешь. Жители Ключей уверяют, что в посёлке не хватает современных мусорных контейнеров с крышками.