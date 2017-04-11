Жители омского посёлка Ключи возмущены обилием мусора на улицах
Общество  •  11 апреля 2017, 08:19, последнее обновление 11 апреля 2017, 10:01  •  печать

Жители омского посёлка Ключи возмущены обилием мусора на улицах

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В социальных сетях жители Ключей делятся фотографиями невывезенного мусора.

Не вывозят мусор с помоек и улиц омского посёлка Ключи. Местные жители в социальных сетях делятся фотографиями мусорных куч и называют город помойкой. При этом за вывоз твёрдых коммунальных отходов и содержание жилья в Ключах платят по 900 рублей с квартиры.

 

В комментариях омичи обращают внимание на то, что мусор на улицах разбрасывают сами жители Ключей, а высокие тарифы ЖКХ не дают права мусорить, где хочешь. Жители Ключей уверяют, что в посёлке не хватает современных мусорных контейнеров с крышками.

Теги  •  #Ключи #мусор

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