В Омске на два дня отключат отопление
Общество  •  10 апреля 2017, 22:43, последнее обновление 10 апреля 2017, 22:49  •  печать

В Омске на два дня отключат отопление

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В связи с проведением испытаний, жители Левого берега 12 и 18 апреля останутся без отопления.

Как сообщает ОмскРТС, 12 апреля с 00 до 24 часов будут проводиться испытания водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя от Кировской районной котельной I, II, III и IV лучей. От теплоснабжения отключат не только жилые дома, но и социальные объекты. Однако отключение не затронет потребителей 5 микрорайона ("Кристалл"), 6, 10 микрорайонов и БСМП.

Зато этим потребителям не повезет 18 апреля. На этот день также намечены отключения в связи с испытаниями водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя от ТЭЦ-3 Южного, Западного, Северного, Восточного, Центрального лучей. Кроме того, испытаниям подвергнутся и магистральные трубопроводы Советского округа.

Теги  •  #Левый берег #Омск РТС #отопление

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