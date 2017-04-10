В Омске на два дня отключат отопление

Как сообщает ОмскРТС, 12 апреля с 00 до 24 часов будут проводиться испытания водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя от Кировской районной котельной I, II, III и IV лучей. От теплоснабжения отключат не только жилые дома, но и социальные объекты. Однако отключение не затронет потребителей 5 микрорайона ("Кристалл"), 6, 10 микрорайонов и БСМП.

Зато этим потребителям не повезет 18 апреля. На этот день также намечены отключения в связи с испытаниями водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя от ТЭЦ-3 Южного, Западного, Северного, Восточного, Центрального лучей. Кроме того, испытаниям подвергнутся и магистральные трубопроводы Советского округа.