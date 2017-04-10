В Омской области на ремонт 160 сельских дрог выделят 350 млн руб.

Ремонт сельских дорог начнётся в июле. В региональное правительство поступило 132 заявки от муниципальных образований, а конкурсный отбор прошли 117.

Региональный Минстрой провёл предварительное распределение субсидий в размере 350 млн руб. на ремонт муниципальных дорог. Средства выделяются из областного дорожного фонда в рамках подпрограммы по устойчивому развитию сельских территорий.

Всего поступило 132 заявки от муниципальных образований. Из них 117 комиссия признала прошедшими конкурсный отбор. На выделенные средства будет отремонтировано более 160 дорог общего пользования в сельских населённых пунктах, где реализуются проекты развития агропромышленного комплекса.

- Основные критерии отбора заявок связаны с выполнением условий софинансирования. Муниципалитеты должны были разработать свои «дорожные» программы, направленные на реализацию инвестиционных проектов в сфере АПК, и предусмотреть в бюджетах 5-процентную долю средств на их реализацию, - отметил начальник управления дорожного комплекса министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области Дмитрий Христолюбов.

Утвердить распределение средств планируется на заседании регионального правительства до конца апреля. В начале мая администрации муниципальных образований получат уведомления о бюджетных ассигнованиях и смогут объявить аукционы. Ремонт начнётся в начале июля.