В Омске новых школ и детских садов в этом году строить не будут
Общество  •  10 апреля 2017, 18:07  •  печать

В Омске новых школ и детских садов в этом году строить не будут

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Места в детских садах и школьные кабинеты появятся в зданиях, переданных администрации города. Новых объектов построено в текущем году не будет. 

Сегодня, 10 апреля, директор департамента образования администрации города Екатерина Спехова сообщила, что в 2017 году в Омске не будут строиться новые школы и детские сады. Чиновники решили открыть школьные кабинеты и детсадовские группы в зданиях, которые будут переданных на баланс администрации.

- Никаких новых школ, к нашему сожалению, не строится, - рассказала Екатерина Спехова. - Но сейчас заканчивается процедура передачи в муниципальную собственность двух зданий. Первое - на 21-й Амурской, 21а, где раньше была закрытая школа. Это большой имущественный комплекс, который состоит из пяти или шести зданий. Мы планируем, что в этом году с 1 сентября там заработает начальная школа. Также нам передают здание бывшего мукомольного техникума в Старом Кировске. Там мы планируем к началу учебного года сделать две-три группы детского сада и открыть кабинеты начальной школы.

Возможно, в этом году строители успеют закончить детский сад на 310 мест в микрорайоне "Рябиновка". Но в связи с тем, что в микрорайоне нет такого количества детей, половина здания будет отдана под начальную школу. Сейчас школьники вынуждены ездить на учёбу в близлежащие районы.

Теги  •  #детский сад #Екатерина Спехова #образование #школа

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Комментарии
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Наталия Марыняк  •  10 апреля 2017, 20:16

Хотелось бы видеть настоящие детские садики и школы, современные и функциональные, а не растыканые в неподходящие старые здания. Всё лучшее должно быть детям - это наше будущее. Ремонты этих зданий, наверное будут стоить дороже, чем построить новые школы и садики.

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