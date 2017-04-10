В центре Омска демонтировали 140 нелегальных рекламных баннеров

В Омске на улице 10 лет Октября прошёл рейд по демонтажу незаконных рекламных конструкций.

В Омске за один день с улицы 10 лет Октября специалисты отдела контроля вместе с представителями окружного дорожно-эксплуатационного участка Управления дорожного хозяйства и благоустройства убрали 11 нелегальных штендеров.

"Подобные проверки проводятся еженедельно. С начала года нами демонтировано уже более 140 незаконно установленных рекламных конструкций, - рассказал подробности начальник отдела контроля администрации Центрального округа Георгий Синяков. - Стоит отметить, что при желании владелец может вернуть себе демонтированный штендер. Для этого необходимо обратиться в окружную администрацию и предъявить правоустанавливающие документы. Однако на нарушителя в любом случае будет составлен протокол об административном правонарушении".

В окружной администрации отметили, что штрафы для физических лиц составляют от 1 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц - от 5 тыс. до 20 тыс. руб., а для юридических лиц - от 10 тыс. до 100 тыс. руб.