В центре Омска демонтировали 140 нелегальных рекламных баннеров
Общество  •  10 апреля 2017, 13:33, последнее обновление 10 апреля 2017, 13:35  •  печать

В центре Омска демонтировали 140 нелегальных рекламных баннеров

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В Омске на улице 10 лет Октября прошёл рейд по демонтажу незаконных рекламных конструкций.

В Омске за один день с улицы 10 лет Октября специалисты отдела контроля вместе с представителями окружного дорожно-эксплуатационного участка Управления дорожного хозяйства и благоустройства убрали 11 нелегальных штендеров.

"Подобные проверки проводятся еженедельно. С начала года нами демонтировано уже более 140 незаконно установленных рекламных конструкций, - рассказал подробности начальник отдела контроля администрации Центрального округа Георгий Синяков. - Стоит отметить, что при желании владелец может вернуть себе демонтированный штендер. Для этого необходимо обратиться в окружную администрацию и предъявить правоустанавливающие документы. Однако на нарушителя в любом случае будет составлен протокол об административном правонарушении".

В окружной администрации отметили, что штрафы для физических лиц составляют от 1 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц - от 5 тыс. до 20 тыс. руб., а для юридических лиц - от 10 тыс. до 100 тыс. руб.

Теги  •  #незаконная реклама #рейд #Центральный округ

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Комментарии
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Таисия Петрова  •  10 апреля 2017, 13:46

хорошо что снимают, заполонили все рекламой и деньги еще в бюджет города не платят, и дальше контролировать необходимо

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