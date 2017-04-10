Омичи отследят движение транспорта с помощью гаджетов

Департамент транспорта мэрии и муниципальное предприятие "Пассажирсервис" запускают новое мобильное приложение Hubb, с помощью которого омичи смогут следить за перемещением маршруток, автобусов и другого общественного транспорта в реальном времени по GPS и ГЛОНАСС.

"С помощью мобильного приложения омичи смогут оперативно узнавать точное движение и время прибытия автобусов на остановки Омска, видеть все виды общественного транспорта списком и на карте, - рассказал начальник отдела "АСУ - Навигация - Омск" МП "Пассажирсервис" Дмитрий Ким. - Приложение оперативно определит, где пассажир находится, и покажет ближайшие остановки, отобразит онлайн городской транспорт, маршруты которого проходят остановку, и укажет точное время прибытия ожидаемого автобуса. Теперь горожане смогут сохранять частые маршруты и остановки около дома и работы в своём телефоне. Приложение также учитывает все праздничные и выходные изменения маршрутов и расписаний транспорта".

Разработчиками новой мобильной системы стали специалисты из Красноярска. Первая версия приложения была похожа на "Мой маршрут", но поступило много просьб дополнить программу. Омичи захотели, чтобы приложение показывало, когда машина идёт в парк или из парка, подбирая по пути пассажиров. Также появилась функция отображения направления, если маршрут едет не по той схеме движения, что обычно.

В профильном департаменте объяснили, что бесплатно скачать приложение можно в Google Play, набрав в строке поиска "Hubb: городской транспорт".