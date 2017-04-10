В Омске будут судить членов ОПГ, грабивших нелегальных бизнесменов

Четверо жителей Омска подкарауливали во дворах представителей теневого бизнеса и отбирали у них машины и крупные суммы денег.

Сегодня, 10 апреля 2017 года, прокуратура направила в Октябрьский районный суд Омска уголовное дело, возбуждённое в отношении четырёх жителей города. Их подозревают в вымогательстве, краже и крупном разбое, совершённых организованной группой. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей, составляет 15 лет лишения свободы.

Следствие считает, что организатором ОПГ выступил ранее судимый за совершение тяжкого преступления Александр Говорухин. Он предложил своим знакомым спортсменам Алексею Папанову и Андрею Крущуку создать организованную группу для совершения разбоя и вымогательства у нелегальных предпринимателей. Впоследствии к группе присоединился Евгений Самлайкин.

- Участники группы тщательно планировали преступления, отслеживали передвижение предполагаемых потерпевших, после чего внезапно нападали на них с использованием травматического пистолета, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В июле 2016 года члены группировки узнали, что у одного из предпринимателей при себе будет крупная сумма денег. Банда отследила его передвижение по городу и, улучив момент для ограбления, напала на бизнесмена. Угрожая пистолетом, преступники отобрали у него 2,3 млн руб.

Спустя два месяца члены ОПГ организовали засаду во дворе дома человека, который перевозил крупную сумму. В вечернее время, когда мужчина возвращался домой, они напали на него. Выстрелив 8 раз из травматического пистолета в предпринимателя, они похитили 2,8 млн руб.

В двух случаях бизнесмены отказались отдать вымогателям деньги, и те взамен отобрали у жертв личные автомобили. Машины впоследствии были проданы.

Совокупный ущерб от всех преступлений составил 5,5 млн руб.

Теперь за свои действия подозреваемым предстоит ответить перед законом. Отмечается, что вину в совершении преступлений они не признали.