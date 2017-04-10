В Омске начнут ловить пешеходов-нарушителей
Общество  •  10 апреля 2017, 10:55, последнее обновление 10 апреля 2017, 12:39  •  печать

В Омске начнут ловить пешеходов-нарушителей

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Сегодня в Омске пройдёт рейд по поимке пешеходов, нарушающих правила дорожного движения.

Сегодня, 10 апреля, в Омске сотрудники ГИБДД проведут оперативно-профилактическую операцию "Пешеход". Рейд состоится с целью снижения количества ДТП, связанных с наездами на омичей прямо на пешеходных переходах.

Наезды на пешеходов занимают лидирующие позиции среди всех видов ДТП. Часто пешеходы перебегают дорогу в неположенных для этого местах, и появляются на дороге в то время, когда водитель не может их увидеть. Всё это приводит к трагическим последствиям.

"Омская ГИБДД призывает пешеходов к дисциплине на проезжей части - переходите дорогу только в специально отведённых для этого местах - пешеходных переходах. Именно строгое следование Правилам дорожного движения является залогом безопасности. Также не стоит забывать о такой защите пешеходов как светоотражающие элементы", - рассказали в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Омской области.

Автоинспекторы объясняют, что если днём водитель видит предметы, как на дороге, так и на расстоянии километра вблизи проезжей части, что ночью в свете фар они различимы меньше, чем за 100 метров. Поэтому пешеходам настоятельно рекомендуется прикреплять к своей одежде световозвращающие элементы, которые могут предотвратить ДТП.

Теги  •  #ГИБДД #ДТП #пешеходы #рейд

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