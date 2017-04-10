В Омске на одно вакантное место приходится восемь кандидатов

Труднее всего приходится студентам, ищущим работу, и бывшим выпускникам. Конкуренция в этой сфере составляет 20 соискателей на одну предложенную вакансию.

На одну вакансию в Омске приходится 8,1 резюме. Такую статистику подвела компания hh.ru. Самой конкурентной областью в первом квартале 2017 года осталась сфера "Начало карьеры, студенты", где на одно предложение претендуют 20 соискателей.

По мнению аналитиков, компании сегодня весьма критично смотрят на соискателей. Если ещё три года назад, кандидату, слегка не дотягивающему до нужного уровня, могли предложить обучение за корпоративный счёт, то сегодня такая история больше похожа на исключение из правил.

- По сравнению с докризисным периодом сегодня тщательнее отбирают людей на вакантное место, - комментирует руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири Елана Таращук. - Работодатели не ограничиваются лишь одним собеседованием. Предлагают профессиональные тесты, проводят оценку. Делают всё, чтобы уменьшить ошибки при подборе и найти специалиста. Ещё год назад работодатели часто искали одного специалиста, который может совместить сразу несколько функций в компании. Сейчас это встречается реже.

Что касается времени, которое может уйти на поиск работы, то тут многое зависит от возраста, специализации, позиции, требований соискателя. Чем выше должность, на которую претендует кандидат, тем больше времени занимает поиск. К примеру, топ-менеджер может искать работу год. И это считается нормальным. Для рядового специалиста оптимальный срок - три-четыре месяца.